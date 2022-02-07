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Авторы публикаций о «нападении России» и карт со стрелочками, ведущими к крупным украинским городам – бездарные журналисты, которые ничего не понимают в современных боевых действиях, уверен экс-командующий российских ВДВ Георгий Шпак. По его словам, все это не имеет ни малейшего отношения к реальности.

По словам генерала, современные военные операции осуществляются по воздуху, а вместо пехоты просто направляется воздушный десант. Западные СМИ застряли в эпохе Второй мировой, однако сейчас по земле никто не наступает.

Картинки, которые рисуют журналисты, в таких условиях становятся совершенно бессмысленными, как и стрелки на картах. Это глупость высочайшего класса, направленная на совсем уж забитых читателей, которых могут испугать подобные схемы.

Шпак также заявил, что никаких сотен тысяч военнослужащих РФ на границах Украины нет и быть не может, потому что Москве нет никакого смысла держать подобные силы в полевых лагерях.

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