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Первый вице-президент ЦСР Глеб Покатович рассказал, что делать со своими сбережениями в условиях неопределённости. Его слова передаёт издание РИА Новости.

Согласно заявлению эксперта, сейчас ажиотажные действия могут привести к потерям. Покатович рекомендует сейчас не совершать крупных покупок, к примеру, не покупать технику. Делать это следует лишь в том случае, если есть серьёзная необходимость.

То же самое касается и валюты – если нет в ней острой потребности, то закупать её, учитывая запредельный курс, сейчас нет смысла. Эксперт также указал, что ЦБ наблюдает за ситуацией и в случае необходимости обеспечения финансовой стабильности вмешается.

Наличности, как считает эксперт, нужно иметь столько, чтобы хватило на три-четыре дня регулярных расходов. Он уточняет, что речь идёт о наличности в рублях.

Закупаться впрок продуктами и консервами, по его словам, стоит в объёмах, достаточных для потребления. Покатович отметил, что от безналичных платежей никто отказываться не будет.

Ранее представители Сбербанка и ВТБ заявили, что новые санкции не повлияют на их клиентов. Как было отмечено, к такой ситуации они готовились и проработали несколько сценариев.

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  • Анна
  • 25.02.2022
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