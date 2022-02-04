Эколог Сергей Виноградов из организации «Зеленый Фронт» высказался по поводу стихийных свалок в Ленобласти, куда отходы свозятся со всего Петербурга. По его мнению, в долгосрочной перспективе подобное складирование мусора нанесет непоправимый ущерб окружающей среде. В особенности опасна свалка в Мурино, подчеркнул эксперт в комментарии Lennews.

По его словам, рано или поздно мусорщики забросят площадку и оставят гнить на почве десятки тысяч тонн отходов, загрязняя природу. Также он добавил, что в случае пожара на стихийной свалке жильцам близлежащих домов придется постоянно дышать метаном и дымом, что негативно отразится на их здоровье.

«А потом это все начинает гореть, потому что химическая реакция происходит, выделяется тепло и газ метан, а он горючий — время от времени горит. Дым идет в округу на десятки километров. Если они не дай бог не исправятся и не уберут это, то отходы будут гореть, от них будет запах — это будет новый очаг напряжения. Там и город близко. Челябинская — это городская улица. Да и жители в Мурино не для того квартиры покупали, чтобы там горело все, и дым шел на них», — резюмировал Виноградов.

Следует отметить, что свалка рядом с Мурино была найдена не так давно. Данный участок находится под ответственностью подрядчика НЭО, компании «Эко Лэнд». Этот мусорный оператор пришел в Санкт-Петербург благодаря реформе, инициированной чиновниками Смольного и губернатором Александром Бегловым.