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В Петербурге на протяжении последних двух месяцев сохраняется катастрофическая ситуация с уборкой улиц и дворов от осадков. Чиновники Смольного во главе с губернатором Александром Бегловым до сих пор не могут наладить эффективные работы коммунальных служб, чтобы облегчить жизнь горожан.

Крупнейший в Северо-Западном федеральном округе перинатальный центр имени Алмазова в Петербурге стал одним из объектов, территория вокруг которого также не расчищена от снега.

По этой причине двухполосная трасса стала однополосной, а водители вынуждены парковать свои машины прямо у обочины из-за того, что парковка тоже завалена сугробами.

Дорога к медцентру им. Алмазова заблокирована сугробами Дорога к медцентру им. Алмазова заблокирована сугробами

Стоит отметить, что от бездействия коммунальщиков страдают не только пациенты и автовладельцы перинатального центра, но и его медицинские службы, которые также не имеют возможности подъехать к учреждению.

Примечательно, что центр подобного профиля является единственным на весь Северо-Западный регион. Это стратегический важный объект для медицинской сферы Петербурга и региона в целом.

С конца прошлого года в Петербурге сформировалась катастрофическая ситуация с уборкой снежных осадков. Несмотря на заявления губернатора Александра Беглова о готовности города к зимнему сезону, чиновники Смольного и ответственные ведомства не смогли наладить надлежащую и эффективную работу по расчистке улиц.

Ситуацию усугубляет отсутствие необходимого количества снегоуборочной техники и рабочего персонала.

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