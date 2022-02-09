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Врач и телеведущий Александр Мясников сообщил о способе, позволяющем понизить риск появления рака груди.

В эфире передачи на телеканале «Россия 1» Мясников заявил, что предупредить развитие данного заболевания помогает кормление грудью. Как отмечается, это наиболее распространённый вид рака. Так, в 2020 году соответствующий диагноз был поставлен 2,3 миллионам женщин, из них скончались 685 тысяч.

При этом, согласно заявлению медиков, примерно в 50% случаев рак груди возникает у женщин, у которых нет иных факторов риска, кроме возраста старше 40 лет и принадлежности к женскому полу.

Но, по словам Мясникова, у женщин, которые кормят грудью, риск появления рака груди уменьшается по сравнению с теми женщинами, кто по какой-то причине отказался от этого.

Ранее доктор Мясников рассказал, что на рак могут указать необычные симптомы на руках. В частности, он отметил опухоли.

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