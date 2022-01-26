Отеки или болевые ощущения, ограничивающие подвижность верхних конечностей могут оказаться неочевидным симптомом онкологического заболевания, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников. Он привел пример с одной из своих пациентов, у которой рука опухала из-за тромбоза глубоких вен.

В том случае рак удалось диагностировать на ранней стадии, поэтому пациентку спасли. По словам Мясникова, это подтверждает простую истину – чтобы разобраться в причинах того или иного заболевания, необходимо сперва идти к врачам общей практики. А уж они потом сами направят к нужному специалисту.

Мясников пояснил, что если бы женщина с болью в руке отправилась сразу к неврологу, ее переадресовали бы травматологу или другому врачу. Из-за этого драгоценное время, необходимое для эффективного лечения онкологических заболеваний, было бы упущено. А так пациентку удалось полностью вылечить.