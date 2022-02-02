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Врач и телеведущий Александр Мясников перечислил позабытые «суперпродукты» из СССР.

Как заявил эксперт в эфире передачи «О самом главном», необходимым для организма является рыбий жир, который позволяет улучшить иммунитет и память. В СССР, как отметил Мясников, его давали с самого детства.

Гематоген, созданный из бычьей крови, помогает увеличить уровень гемоглобина в организме. Это способствует избавлению от усталости и слабости.

Кроме того, Мясников отметил морскую капусту, содержащую множество полезных веществ. Также врач рассказал о чайном грибе, который способствует укреплению иммунитета и благотворно влияет на нервную систему и ЖКТ. В советское время чайный гриб имели многие семьи.

Эксперт также упомянул о яблочном уксусе, который помогает похудеть и избавиться от перхоти.

Ранее доктор Мясников заявил, что на онкологию могут указать такие необычные симптомы, как опухоль или боли в руках. Он порекомендовал при обнаружении проблем со здоровьем в первую очередь идти к врачу общей практики, который затем перенаправит к нужному специалисту.

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