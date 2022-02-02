Главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова рассказала, от чего нужно отказаться людям с ОРВИ. Её слова передаёт Агентство городских новостей «Москва».

Согласно заявлению специалиста, при заболевании ОРВИ нельзя есть трудноперевариваемую пищу. То есть, нужно убрать массу блюд: жирные и жареные блюда, различные маринады, соленья, а также копчености.

Помимо этого, следует убрать из рациона специи и острые приправы. Также эксперт рекомендует исключить кофе и крепкий чай, из-за того, что они влияют на нервную систему.

Кроме того, Стародубова советует добавить в ежедневный рацион больше кисломолочных продуктов, пить отвары из ягод или тёплую воду. Также можно употреблять больше ягод и цитрусовых, овощей и зелени. При ОРВИ организму требуется больше белка, который можно получить из нежирных сортов мяса и птицы.

Ранее диетолог Ирина Рыль сообщила, какую пользу представляет иван-чай. По её словам, эту траву следует заваривать и пить перед сном, так как она обладает снотворным эффектом.