Врач-диетолог и кандидат медицинских наук Юлия Чехонина рассказала о пользе употребления булгура.

Как сообщает специалист, в этой крупе имеется множество полезных микроэлементов. Так, она отметила такие микроэлементы, как марганец, железо, магний, а также витамины группы В, которые помогают мозговым клеткам сохранять активность.

Все эти вещества помогают организму человека в профилактике различных сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, пищевые волокна способствуют замедлению всасывания лишнего количества углеводов и холестерина.

За счёт пищевых волокон булгур также можно применять для профилактики сахарного диабета. Они являются в основном сложными углеводами, которые не оказывают влияния на уровень сахара, поскольку организмом не усваиваются. Сама крупа малокалорийна – около 80 ккал на 100 грамм готовой крупы. Но ощущения сытости от употребления этой крупы хватит надолго.

Однако некоторым людям употреблять булгур нельзя. Речь идёт о людях с глютеновой энтеропатией и некоторыми болезнями органов пищеварения.

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