После масштабной конкуренции «лунных программ» СССР и США в прошлом веке естественный спутник Земли долго был «непривлекательным», но сейчас стартует новая эра – с иными целями и проблемами. Так считает глава Европейского института космической политики, базирующегося в Вене, пишет австрийская газета Der Standard. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Ожидается, что 4 марта «неизвестная» отработанная ступень ракеты потерпит крушение на Луне, и до сих пор ведутся дискуссии о том, откуда она взялась. В NASA сначала заподозрили американскую космическую компанию Space X, затем – китайскую лунную миссию. Китай это отрицает, хотя в настоящее время эксплуатирует единственный действующий луноход.

Но независимо от происхождения, этот падающий на Луну обломок становится очередным свидетельством нового этапа «лунной гонки», которая в текущем году наберет значимую скорость, и притом будет сильно отличаться от предыдущей, советско-американской.

Прежде всего тем, что после десятилетий безразличия вновь обратили свой взор на Луну не только «крупные космические игроки». На этот раз, например, Южная Корея хочет впервые отправить зонд на лунную орбиту, а Объединенные Арабские Эмираты планируют посадить собственный ровер. Лунные миссии также готовятся в Израиле и Индии, хотя их запуски вряд ли состоятся в 2022 году.

Однако до конца этого года до Луны теоретически могут добраться японский и российский роботы. А Китай уже давно начал целую серию лунных миссий и планирует другие амбициозные проекты.

Самые обширные конкретные планы уже реализует НАСА, космическое агентство США: в середине десятилетия американские астронавты должны снова высадиться на Луну, на этот раз в их числе будут женщины. Поскольку в проекте участвует также Европейское космическое агентство (ЕКА), европеец также вскоре может ступить на Луну.

В отличие от миссий «Аполлон» в 1960-х и 70-х годах, на этот раз планируется не «прямой полет на Луну», а строительство постоянной инфраструктуры. Совместно с ЕКА и космическими агентствами Японии и Канады в ближайшие годы должна быть построена космическая станция на лунной орбите. Эти так называемые «лунные врата» должны стать базовым лагерем, откуда люди смогут использовать посадочный модуль для достижения поверхности Луны.

Зачем все эти усилия? «Луна – это логическая промежуточная станция на Марс. Полет астронавтов прямо на Марс был бы слишком большим следующим шагом. Имея инфраструктуру на лунной орбите и миссии на поверхность, мы можем постепенно готовиться к следующей главе», – поясняет Нико Деттманн, глава исследовательской группы ЕКА.

Жан-Жак Тортора, директор Европейского института космической политики, базирующегося в Вене, это подтверждает, но дополняет: Луна также является очевидным шагом в космических полетах после устаревающей программы Международной космической станции. Он также видит лунный ренессанс в свете растущей глобальной конкуренции между США и Китаем: многообещающая китайская космическая программа заметно ускорила планы США по «возвращению на Луну».

Это не улица с односторонним движением. В прошлом году Китай и Россия объявили о намерении совместно построить лунную станцию. Подробности о ней пока неизвестны, но для Тортора есть еще один аспект, важный во всех этих планах и декларациях о намерениях: речь идет не только о престиже и промежуточной станции на Марс, но и о возможности добывать и использовать природные ресурсы за пределами Земли.

«Самое значимое на Луне – это вода», – отмечает Тортора. Ее нелегко там получить, поскольку спутник Земли в основном «сухой». Большое количество водяного льда находится в кратерах в полярных регионах, куда никогда не попадает солнечный свет. «Возможность разработки этих месторождений изменит все. Из воды можно получить кислород и топливо – незаменимые ресурсы, которые иначе пришлось бы доставлять с Земли», – поясняет Тортора.

Но сохраняются разногласия по поводу «владения ресурсами в космосе». Договор от 1976 года, который ратифицировали 111 стран, запрещает присвоение территорий, говорит Ирмгард Марбо, эксперт по космическому праву из Венского университета. Никто не может владеть лунной собственностью или претендовать на марсианские горы. «Использование сырья для нужд миссии – не проблема. Но когда дело доходит до получения прибылей, все становится сложнее», – отмечает Марбо.

По мнению США и растущего числа других стран, коммерческая добыча полезных ископаемых в космосе является «совершенно законной». Однако положение договора о том, что использование космоса осуществляется «на благо и в интересах всех стран», может быть интерпретировано как право незадействованных стран на «раздел прибылей», и это встречает на Западе значительную оппозицию.

По словам Жан-Жака Тортора, четкого решения в настоящее время не видно, но «это пока не столь острая проблема на ближайшее время». Но настораживает скорый мини-прецедент. В конце 2022 года американская компания Lunar Outpost хочет высадить марсоход на Луну, в миссии которого намечен забор нескольких камешков. Затем «добыча» перейдет в собственность НАСА за символические 70 центов, но будет преподнесена как «первая торговля внеземным ресурсом».