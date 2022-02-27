Кондиционеры пользуются стабильным спросом благодаря оптимальному соотношению цены и качественных характеристик. Они предназначены для создания комфортной и благоприятной обстановки в помещениях независимо от целевого назначения. В интернет-магазине «Киев Комфорт» можно приобрести напольно потолочные кондиционеры по выгодным расценкам и с гарантией качества от официального производителя.

В чем особенности напольно-потолочных кондиционеров?

Напольно-потолочное климатическое оборудование пользуется спросом и оптимально подходит для помещений средней и большой площади. К отличительным особенностям относят следующее:

стильный дизайн;

компактность;

уменьшенный вес и толщина;

функциональность;

универсальность применения;

удобная эксплуатация и управление;

простой монтаж.

Такие кондиционеры могут быть установлены, как на полу, так и потолке. Благодаря особой конструкции исключает риск возникновения сквозняков, что гарантирует безопасность для здоровья людей.

Кроме напольно-потолочных, есть и другие виды кондиционеров, а самой распространенной является настенная сплит-система. Специалисты компании «Киев Комфорт» рекомендуют подробнее ознакомиться с ассортиментом и эксплуатационными характеристиками.

Выбор и плюсы настенных сплит-систем на 20 кв м

При покупке настенного кондиционера стоит обратить внимание не только на известность бренда и стоимость, но и площадь комнаты, подбирая соответствующую мощность техники. К другим важным характеристикам относят следующее:

габаритные размеры;

вес;

цвет;

класс энергоэффективности;

уровень шума;

коэффициент охлаждения и обогрева;

дополнительные опции и пр.

Выбирая настенный кондиционер 20 кв м, необходимо обратить внимание и на дизайн. Цвет может быть не только классическим белым, но и черным, красным, серым и пр. Это позволяет легко подобрать элегантную модель для современного оформления любого интерьера.

К главным преимуществам инновационных сплит-систем настенного типа относят их функциональность, высокую производительность и технологичность, долговечность, простое и понятное управление, быстрый монтаж и универсальность.

Их устанавливают не только в жилых помещениях, но и офисах, магазинах, складах, ТРЦ, кафе и ресторанах, на производственных объектах и т.д. Правильно подобрать модель по характеристикам помогут консультанты интернет-магазина «Киев Комфорт».

Особым спросом пользуются кондиционеры с инверторным компрессором. Они отличаются надежностью, продолжительным рабочим ресурсом, экономным потреблением электроэнергии, бесшумной работой и плавным регулированием мощности.

Кроме настенных, есть и другие виды климатической техники, например, оконные, потолочные, напольные, мобильные переносные и пр. Они отличаются производителем, характеристиками, дизайном, способом монтажа.