Кондиционеры пользуются стабильным спросом благодаря оптимальному соотношению цены и качественных характеристик. Они предназначены для создания комфортной и благоприятной обстановки в помещениях независимо от целевого назначения. В интернет-магазине «Киев Комфорт» можно приобрести напольно потолочные кондиционеры по выгодным расценкам и с гарантией качества от официального производителя.
В чем особенности напольно-потолочных кондиционеров?
Напольно-потолочное климатическое оборудование пользуется спросом и оптимально подходит для помещений средней и большой площади. К отличительным особенностям относят следующее:
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стильный дизайн;
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компактность;
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уменьшенный вес и толщина;
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функциональность;
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универсальность применения;
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удобная эксплуатация и управление;
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простой монтаж.
Такие кондиционеры могут быть установлены, как на полу, так и потолке. Благодаря особой конструкции исключает риск возникновения сквозняков, что гарантирует безопасность для здоровья людей.
Кроме напольно-потолочных, есть и другие виды кондиционеров, а самой распространенной является настенная сплит-система. Специалисты компании «Киев Комфорт» рекомендуют подробнее ознакомиться с ассортиментом и эксплуатационными характеристиками.
Выбор и плюсы настенных сплит-систем на 20 кв м
При покупке настенного кондиционера стоит обратить внимание не только на известность бренда и стоимость, но и площадь комнаты, подбирая соответствующую мощность техники. К другим важным характеристикам относят следующее:
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габаритные размеры;
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вес;
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цвет;
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класс энергоэффективности;
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уровень шума;
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коэффициент охлаждения и обогрева;
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дополнительные опции и пр.
Выбирая настенный кондиционер 20 кв м, необходимо обратить внимание и на дизайн. Цвет может быть не только классическим белым, но и черным, красным, серым и пр. Это позволяет легко подобрать элегантную модель для современного оформления любого интерьера.
К главным преимуществам инновационных сплит-систем настенного типа относят их функциональность, высокую производительность и технологичность, долговечность, простое и понятное управление, быстрый монтаж и универсальность.
Их устанавливают не только в жилых помещениях, но и офисах, магазинах, складах, ТРЦ, кафе и ресторанах, на производственных объектах и т.д. Правильно подобрать модель по характеристикам помогут консультанты интернет-магазина «Киев Комфорт».
Особым спросом пользуются кондиционеры с инверторным компрессором. Они отличаются надежностью, продолжительным рабочим ресурсом, экономным потреблением электроэнергии, бесшумной работой и плавным регулированием мощности.
Кроме настенных, есть и другие виды климатической техники, например, оконные, потолочные, напольные, мобильные переносные и пр. Они отличаются производителем, характеристиками, дизайном, способом монтажа.