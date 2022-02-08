Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий оценил ситуацию с длинными очередями в петербургские поликлиники. Он считает, что ситуация складывается ужасная.

Комздрав сообщил, что в Северной столице наладили механизм разделения потоков пациентов в поликлиники, но местные СМИ опровергли это. Сообщается, горожане встраиваются в длинные очереди, чтобы попасть на прием к врачу.

«Ситуация тяжелая, безусловно. Людей жалко всегда, когда есть какая-то недоработка. Я долгое время возглавлял комиссию по делам ветеранов, я к ним отношусь с большим уважением, мне их в первую очередь жалко, а сейчас и молодое поколение болеет», — заявил Высоцкий в разговоре с Peterburg News.

Высокий понимает, что медики тоже находятся в тяжелой ситуации из-за большой нагрузки. Врачам приходится охватывать большое количество пациентов. По мнению депутата, огромные очереди это следствие недоработки чиновников.

Смольный под руководством губернатора Александра Беглова некоторое время назад заявил, что начала работать система дистанционных больничных. Ее запустили ради удобства, но на практике оказалось, что механизм требует доработки.