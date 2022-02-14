Политика Смольного по утилизации снежных завалов в Санкт-Петербурге опасна для местных жителей, считает депутат МО Владимирский округ Валерий Шапошников.

Он заявил, что складирование грязного снега на газонах не сулит ничем хорошим для петербуржцев. Подобные методы утилизации загрязненных осадков несут опасность для здоровья горожан, подчеркнул мундеп.

“Это наказуемо. У меня жена едет и говорит: “Что это за ужас? Это же горы черного снега, бедные люди”. А там пятиэтажки в основном стоят, хрущовки. Я говорю, ну это политика уничтожения людей малоимущих, чтобы очистить город от них, потому что это очень вредно для здоровья», — уточнил Шапошников.

Жители Северной столицы с конца ноября жалуются на губернатора Александра Беглова, неспособного организовать подобающую уборку снега в городе. Всю зиму в Петербурге наблюдается очень травмоопасная ситуация из-за снежных завалов, повсеместной наледи и свисающих с крыш сосулек.