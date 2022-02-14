читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Политика Смольного по утилизации снежных завалов в Санкт-Петербурге опасна для местных жителей, считает депутат МО Владимирский округ Валерий Шапошников.

Он заявил, что складирование грязного снега на газонах не сулит ничем хорошим для петербуржцев. Подобные методы утилизации загрязненных осадков несут опасность для здоровья горожан, подчеркнул мундеп.

“Это наказуемо. У меня жена едет и говорит: “Что это за ужас? Это же горы черного снега, бедные люди”. А там пятиэтажки в основном стоят, хрущовки. Я говорю, ну это политика уничтожения людей малоимущих, чтобы очистить город от них, потому что это очень вредно для здоровья», уточнил Шапошников.

Жители Северной столицы с конца ноября жалуются на губернатора Александра Беглова, неспособного организовать подобающую уборку снега в городе. Всю зиму в Петербурге наблюдается очень травмоопасная ситуация из-за снежных завалов, повсеместной наледи и свисающих с крыш сосулек.

Вам может понравиться

Блогершу Стрелец эвакуирует с Бали Минздрав вместо обещавшего помочь Беглова

Самолет Министерства здравоохранения вывезет с Бали пострадавшую блогершу Полину Стрелец. Сотрудники МЧС России окажут всю необходимую помощь врачам. Глава региона Александр Беглов не смог лично помочь девушке, несмотря на все

Американцы рассказали, почему 4 эсминца ВМС США направлены в Европу

Четыре боевых корабля переброшены с восточного побережья Америки в состав 6-го флота США, поскольку США и НАТО продолжают сосредоточивать военно-морские силы в Европе. Об этом сообщает USNI News. Перевод основных

Халатная работа коммунальных служб Петербурга заставила пенсионеров взять в руки лопаты

Группа пожилых петербуржцев, устав от пренебрежения со стороны коммунальщиков, вышли на уборку снега с лопатами в Центральном районе города. Пенсионеры успели убрать несколько дворов и улиц. Одна из участниц импровизированного
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 14 февраля – небольшой снег, до 1 °C | город Мытищи: погода, 14 февраля – пасмурно, до -2 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 14 февраля – переменная облачность, до -7 °C | Южно-Сахалинск: погода, 14 февраля – облачно с прояснениями, до -8 °C | Королев: погода, 14 февраля – ясно, до 2 °C | Подольск: погода, 14 февраля – переменная облачность, до -3 °C | Армавир: погода, 14 февраля – облачно с прояснениями, до 4 °C |