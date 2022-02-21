В Великобритании рассказали о напитке, который помогает избавиться от висцерального жира. Статья была опубликована изданием Daily Express.

Как было отмечено, зима уже завершается, и некоторые люди начинают готовиться к лету и пытаются избавиться от набранных за зиму килограммов. Висцеральный жир является довольно опасным, так как он скапливается вокруг внутренних органов. Чтобы убрать этот жир, нужно соблюдать правильное питание, а также заниматься физической активностью.

Кроме того, в статье было отмечено, что решить эту проблему поможет сладкий напиток на основе яблок. Так, яблоки являются универсальным фруктом, который помогает сбросить лишние килограммы.

В исследовании было задействовано 124 человека, которые в течение 12 недель пили либо яблочный напиток, либо плацебо. Спустя два месяца выяснилось, что у людей, у которых был избыток висцерального жира, и которые употребляли яблочный напиток, произошли положительные изменения.

Ранее специалисты рассказали, что вино может быть калорийнее гамбургеров. Объясняется это тем, что в некоторых сортах вина содержится много сахара.