Британские ученые путем исследований доказали, что фастфуд по калорийности уступает некоторым винам. Причиной этого оказалось повышенное содержание сахара в благородном напитке.

Ученые исследовали красное, розовое, белое, игристое и фруктовое вино. Выяснилось, что калорийность отдельных сортов достигает 598 ккал, что в дав раза больше, чем у гамбургера. Кроме того, в некоторых винах содержание сахара достигало 59 граммов.

По словам исследователей из Альянса здоровья, больше всего сахара содержится в винах небольшой крепости. В связи с этим ученые потребовали у изготовителей напитка указывать подробную информацию о содержании сахара и калорийности на этикетке. В настоящий момент подобное в Великобритании не практикуется. Сведения о содержании сахара печатаются только на этикетках безалкогольных напитков.