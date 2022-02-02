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Продолжая давить на Россию и говорить с Москвой с позиции силы приближает разгром Североатлантического альянса. Если он продолжит в том же духе, то нарвется на жесткий ответ, который обеспечить вооружение РФ, дислоцируемое в Крыму, заявили эксперты Центра стратегических и международных исследований.

Эксперты CSIS подсчитали, что российские ракеты «Калибр» с дальностью поражения целей в 2 000 километров способны накрыть всю Европу. В этом случае НАТО не помогут даже силы, которые сконцентрированы в центральной части континента.

Кроме того, РФ может задействовать станции радиоэлектронной борьбы «Мурманск-БН» для получения полного контроля над объектами НАТО в Европе и американскими базами в Ближневосточном регионе. Дальние бомбардировщики Ту-22М3 способны наносить удары из воздушного пространства Крыма, которые позволят атаковать практически любую страну на европейской территории.

Портал Avia.Pro отмечает, что Запад отлично знает эти и другие возможности РФ. Именно поэтому он не рискует вводить свои войска на Украину, предпочитая прятаться за ее пределами, чтобы не получить решительный ответ от Москвы.

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