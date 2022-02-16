Некоторые разработчики из компании CD Projekt RED создали новую студию. Она получила название Rebel Wolves.

Согласно имеющейся информации, руководство взял на себя игровой директор The Witcher 3 Конрад Томашкевич. Отмечается, что ранее он являлся главой производства Cyberpunk 2077.

Первой игрой, которую будет разрабатывать новая студия, станет PRG в сеттинге тёмного фэнтези. Создаваться игра будет на движке Unreal 5. По словам Томашкевича, они планируют работать над созданием ярких виртуальных миров, где будет множество эмоций и можно будет получить уникальный опыт. Кроме того, было заявлено, что студия намеревается выйти из-под «гнёта ААА-корпораций».

Офис компании располагается в Варшаве. Однако сотрудники компании работают удалённо по всему миру. Кроме Томашевича, в команду вошли разработчики первой части «Ведьмака».

Недавно мы сообщали, что польские географы составили подробную карту вселенной “Ведьмака”. Были учтены все наименования не только из книг Сапковского, но также из игр и сериала от Netflix.