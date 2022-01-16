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В Польше создали детальную карту по миру «Ведьмака». Разработкой карты занимались сотрудники кафедры политической и исторической географии Варшавского университета.

О созданной ими карте они рассказали на сайте университета. В разработке карты были учтены все наименования, которые указывались в книгах писателя Анджея Сапковского, в играх, разработанных компанией CD Projekt RED, а также в сериале от Netflix. Кроме того, были учтены и атласы, созданные поклонниками франшизы.

На получившейся карте указаны города и реки, расположение островов, а также рельеф местности. Кроме того, есть классификация населённых пунктов по численности населения. Создатели карты указали, что не все объекты были указаны в первоисточниках – они сами придумали их для полноты картины. Расположение всех остальных объектов передано настолько точно, насколько это возможно.

Ранее мы сообщали, что зрители остались недовольны вторым сезоном сериала “Ведьмак“. Одной из причин недовольства стало сильное расхождение с каноном книг Сапковского.

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