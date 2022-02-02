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Британский специалист Мартин Престон рассказал, как пить алкоголь, не опасаясь приобрести алкогольную зависимость.

Престон является экспертом клиники по лечению зависимостей Delamere. Он указал, что люди, которые часто употребляют спиртное, могут чрезмерно втянуться и в итоге стать алкоголиками. Но этому можно помешать.

Так, Престон заявил, что требуется настроить себя на отказ от алкоголя до конца рабочей недели. По словам эксперта, многие люди пьют из-за усталости, это может вызвать ещё и истощение, и к следующей рабочей недели человек будет ощущать себя истощённым.

Кроме того, специалист рекомендует не пить шоты и не смешивать различные виды алкоголя. Это может вызвать быструю утрату контроля, а на утро человек будет весьма неприятно себя чувствовать.

Также Престон посоветовал пить воду между употреблением алкоголя – это поможет от обезвоживания.

Недавно мы сообщали, что чай может стать настоящим ядом для организма, если его неправильно приготовить. В таком чае содержится слишком много полифенолов, которые могут спровоцировать анемию.

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