Польза от чая для здоровья человека неоспорима, однако если этот напиток неправильно заваривать, он превращается в отраву, рассказал пользователь китайского интернет-мессенджера WeChat.

По его словам, в слишком крепком либо неправильно заваренном чае зашкаливает содержание полифенолов. Они могут спровоцировать анемию из-за недостатка в организме железа. Кроме того, неправильный процесс приготовления напитка высвобождает щелочные вещества, из-за которых учащается сердцебиение а также возникают неприятные болевые ощущение в желудке.

Из-за крепкого чая из организма вымывается кальций, что приводит к снижению плотности костной ткани и развитию такого опасного заболевания, как остеопороз. Подобный эффект возникает из-за щавелевой кислоты и катехинов, которые при попадании в человеческий организм преобразуются в кальциевую соль.