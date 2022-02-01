Используя как обоснование кампанию стран Запада о подготовке «российского вторжения в Украину», Эстония, Латвия и Литва работают над усилением своих сухопутных войск. Об этом пишет американское военное издание Breaking Defense. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Пока Россия играет мускулами вокруг Украины, прибалтийские страны – Эстония, Литва и Латвия – прекрасно понимают, какое значение имеет восточный фланг НАТО. Их ситуация в сравнении с Украиной, конечно, другая: гарантия безопасности Североатлантического альянса – это то, чего не хватает Киеву. Но руководство бывших советских республик громко заявляет о необходимости проявлять бдительность в отношении российского нападения, и в результате все три страны в настоящее время вкладывают средства в модернизацию своего военного потенциала. В фокусе этих усилий – значительные инвестиции в наземную бронетехнику.

Министерство обороны Эстонии выделило 25 миллионов евро на колесные бронемашины 4х4 и 6х6 и еще 15 миллионов евро на дополнительные шесть самоходных гаубиц K9 Thunder, чтобы увеличить их парк до 24. Поставки этой техники ожидаются в 2023 году, как и завершение модернизации 37 боевых машин пехоты (БМП) CV9030N Mk I (с привлечением местной оборонной компании Milrem) за 36 миллионов евро.

Представитель министерства обороны Эстонии сообщил Breaking Defense, что исследование рынка бронемашин с колесной формулой 6х6 завершено, а для машин 4х4 пока что продолжается. «Закупку обоих типов транспортных средств планируется начать в начале третьего квартала 2022 года», – добавил эстонский военный чиновник.

Одним из вариантов может быть присоединение к проекту Common Armoured Vehicle System (CAVS), реализуемому Финляндией и Латвией, который предоставляет новую машину с колесной формулой 6х6 на базе платформы финской компании Patria.

Проект модернизации БМП находится на стадии прототипирования. Представитель Минобороны Эстонии подтвердил, что первые прототипы будут переданы к концу 2022 года, а окончательные поставки запланированы на первый квартал 2024 года. На шасси CV90 планируется установить 120-мм минометы израильской компании Elbit, по поводу чего ведутся переговоры, а присуждение контракта ожидается к концу первого квартала 2022 года.

Латвия в настоящее время принимает поставку 198 гусеничных боевых разведывательных машин (CVR(T), бывших до этого на вооружении британской армии) в рамках двух отдельных сделок, подписанных в 2014 и 2019 годах. Из 170 единиц, переданных на данный момент, 116 «полностью обновлены», то есть находятся в отличном состоянии, несмотря на принадлежность к категории «подержанных».

Бронированный CVR(T) заменит существующие транспортные средства, а начиная с 2023 года планируется оснастить эти платформы противотанковыми управляемыми ракетами Spike.

В октябре 2021 года Patria объявила о доставке в Латвию своих первых бронетранспортеров (БТР) CAVS 6×6. Латвия заказала до 200 БТР для замены устаревших Pasi серии XA. Представитель Минобороны Латвии заявил, что после поставки 10 БТР в 2021 году на 2022 год намечена доставка 37 машин, а дальнейшие графики «будут зависеть от воздействия COVID-19 на цепочки поставок».

В 2019 году Минобороны Латвии объявило тендер на проект стоимостью 200 миллионов евро для новой тактической машины 4×4, но официальный представитель ведомства заявил, что эта программа «временно приостановлена».

В Литве основные программы по наземной бронетехнике включают приобретение боевой машины пехоты Vilkas (на базе БТР Boxer), системы противовоздушной обороны NASAMS и американской легкой тактической бронемашины JLTV.

В 2016 году литовское Минобороны заказало 88 машин Vilkas у немецкого промышленного консорциума ARTEC в рамках контракта на 450 миллионов долларов на оснащение двух мотопехотных батальонов бригады «Железный волк» – основного соединения литовской армии. Неуказанные официальными лицами «технические проблемы» вызвали задержку доставки, но один батальон уже укомплектован, а последняя партия машин должна прибыть позже в 2022 году.

В 2021 году Литва приняла первую партию из 50 бронированных внедорожников JLTV 4х4 в модификации M1278A1 Heavy Guns Carrier с боевым модулем M153 CROWS, согласно соглашению с США. Всего по контракту с Oshkosh Defense заказано 200 машин на сумму 150 миллионов евро, остальные JLTV будут доставлены до 2024 года. JLTV будут использоваться бригадой «Железный волк», мотопехотными батальонами «Жемайтия» и литовскими спецподразделениями для замены существующего парка бронемашин HMMWV.