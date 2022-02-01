Бездействие коммунальщиков Смольного может обернуться жертвами среди школьников

Кризис в сфере ЖКХ приобрел в Петербурге системный характер. Обледенелые дворы, непроходимые сугробы и угрожающе нависающие над головами прохожих сосульки стали неотъемлемой частью города. Причем нередко Смольный игнорирует уборку даже в тех местах, где наледь представляет особую опасность.

Например, на днях жители города пожаловались в сообществе «Аварийный Петербург» на огромные сосульки, свисающие с дома 1/96 по улице Маяковского. Неподалеку от здания расположен детский сад, и родителям с малышами ежедневно приходится проходить под опасной льдиной.

На опасность, поджидающую детей при перемещении по городу, также пожаловались жители Адмиралтейского района в сообществе «Дежурный по Питеру». По сообщению горожан, тротуары по Можайской улице не приводили в порядок всю зиму, и теперь они оказались полностью погребенными под снежными завалами. Для прохода граждан осталась узенькая тропинка, расположенная впритык к домам, с которых также свисают острые сосульки.

Жалобы на плохую уборку города начали поступать в адрес Смольного с наступлением первых снегопадов. Команда губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова провалила снегоуборочную кампанию уже в начале декабря и, судя по всему, не спешит исправлять ситуацию. Городу не хватает спецтехники и работников ручного труда, хотя ранее в администрации Петербурга сообщали о полной подготовленности коммунальных служб.