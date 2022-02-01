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Кризис в сфере ЖКХ приобрел в Петербурге системный характер. Обледенелые дворы, непроходимые сугробы и угрожающе нависающие над головами прохожих сосульки стали неотъемлемой частью города. Причем нередко Смольный игнорирует уборку даже в тех местах, где наледь представляет особую опасность.

Например, на днях жители города пожаловались в сообществе «Аварийный Петербург»  на огромные сосульки, свисающие с дома 1/96 по улице Маяковского. Неподалеку от здания расположен детский сад, и родителям с малышами ежедневно приходится проходить под опасной льдиной.

Бездействие коммунальщиков Смольного может обернуться жертвами среди школьников

На опасность, поджидающую детей при перемещении по городу, также пожаловались жители Адмиралтейского района в сообществе «Дежурный по Питеру». По сообщению горожан, тротуары по Можайской улице не приводили в порядок всю зиму, и теперь они оказались полностью погребенными под снежными завалами. Для прохода граждан осталась узенькая тропинка, расположенная впритык к домам, с которых также свисают острые сосульки.

Бездействие коммунальщиков Смольного может обернуться жертвами среди школьников

Жалобы на плохую уборку города начали поступать в адрес Смольного с наступлением первых снегопадов. Команда губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова провалила снегоуборочную кампанию уже в начале декабря и, судя по всему, не спешит исправлять ситуацию. Городу не хватает спецтехники и работников ручного труда, хотя ранее в администрации Петербурга сообщали о полной подготовленности коммунальных служб.

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