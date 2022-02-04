Киев ожидает крупные потери своих военных в случае полномасштабного наступления на Донбассе, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. Он сослался на данные разведки самопровозглашенной республики.

По слова Басурина, весьма активно ведут себя медицинские войска ВСУ, которые проводят проверки своих подразделений. Они показывают, что в армии катастрофически не хватает перевязочных материалов, нет достаточно количества койко-мест для раненых бойцов. Кроме того, проблемой является и недостаток санитарного транспорта, необходимого для эвакуации солдат ВСУ с поля боя. В связи с этим Киев намеревается снимать с резерва санитарные автомобили, а также комплектовать госпитали все необходимым для помощи раненым.

В пользу подготовки Киева к наступлению сейчас говорят тренировки 55-й артиллерийской и 53 механизированной бригад, которые включают в себя как тактические занятия, так и практические учения. При этом отрабатываются исключительно наступательные действия.