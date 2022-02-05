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850 британских военнослужащих, которые вместе с техникой и оружием сейчас перебрасываются в Эстонию, вполне могут быть задействованы для отвлечения внимания России от нападения Украины на Донбасс. Для этой цели они организуют провокацию в Калининградской области, считает военный эксперт Виктор Баранец.

Он пояснил, что «заваруха» у Калининграда будет использована, чтобы разделить российскую армию и дать возможность Киеву спокойно начать полномасштабное наступление на самопровозглашенные ДНР и ЛНР.

По словам Баранца, 850 военнослужащих – это совсем не «чепуха» на фоне армии РФ. Это достаточно серьезная группировка войск, с которой российским бойцам придется повозиться на протяжении нескольких часов. Впрочем, у них вряд ли получится устроить провокацию, так как за ними сразу установят наблюдение и не выпустят из поля зрения.

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