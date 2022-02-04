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Общественный деятель, адвокат Ирина Баханович раскритиковала заявление администрации Василеостровского района Петербурга относительно уборки снега. Юрист напомнила о жалобах жителей на некачественную работу коммунальных служб Смольного этой зимой, отметив, что чиновники не решают оперативно городские проблемы.

«Почему мы должны писать жалобы постоянные, обращать внимание на какие-то адреса? У нас в Василеостровском районе администрация выпустила пост: пришлите места, где плохо убирают. Ребята, а вы там чего сидите? Почему мы должны присылать адреса? Ножками сходите, объездите район, он же весь не убран. Можно огромный адрес поставить – Василеостровский район не убран! Это больная тема этой зимой», – рассказала адвокат в комментарии PetИрина Баханович erburg News.

Юрист отметила, что петербуржцам тяжело передвигаться по обледенелым и заснеженным улицам. Каждый выход из дома может закончиться травмами. По ее словам, она сама чуть не упала на Среднем проспекте, поскользнувшись на льду, но успела схватиться за прохожего.

Ранее в Смольном заявляли, что снежные заносы и наледь плохо убирают из-за дефицита финансирования. Администрация Александра Беглова не закупила необходимое количество снегоуборочной техники и не пополнила штат дворников именно по этой причине, хотя прошлой осенью губернатор уверял петербуржцев, что город полностью готов к зиме.

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