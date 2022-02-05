Зимний сезон обернулся для Петербурга полным провалом. Власти были неспособны организовать адекватную уборку города, чем вызвали возмущение у жителей города. Юрист и активиста Ирина Баханович решила высказаться о «наболевших» проблемах петербуржцев.

По ее словам, даже во времена блокады Ленинграда дела с уборкой обстояли в разы лучше, чем сейчас. Многие люди спрашивают чиновников, как можно было довести город до такого состояния? Ведь теперь гигантские «сосульки-убийцы», оледенелые тротуары и снежные горы, мешающие проходу и проезду, стали обыденностью для жителей Петербурга. Хотя еще осенью губернатор Александр Беглов отчитывался о стопроцентной готовности города к зиме и с гордостью хвастался новой снегоуборочной техникой.

Баханович также задалась тремя «почему» в адрес чиновников Смольного. В первую очередь она вспомнила о «сосульках убийцах» и спросила, почему с ними до сих пор не придумали, как бороться. Специалисты уже неоднократно предлагали Смольному различные программы, включая «Теплый чердак», чтобы нивелировать эту проблему, однако чиновники сделали выбор в пользу другой программы и в итоге сильно просчитались. По мнению «Фонтанки», эффективность программы «Холодный чердак» практически незаметна для города.

Второе «почему» активистка связала с уборкой улиц и отсутствием технологий теплых дорог, что уже давно используются у наших соседей в Хельсинки.

«Почему кабели не прокладывают на тротуарах хотя бы в центре города, как это делают в Финляндии?», — поинтересовалась юрист.

Наконец, Баханович возмутилась по поводу недостаточного количества специализированной техники. Еще осенью Смольный рассказывал, что парк полностью укомплектован, однако, когда выпал снег, неожиданно оказалось, что техники для уборки не хватает.

«Почему из раза в раз мы отчитываемся осенью о том, что у нас парад техники, а зимой мы вдруг говорим, что техники не хватает. Ребята, вы серьезно?», — возмутилась эксперт.

Если судить по нынешним темпам борьбы Смольного со снегом, то в будущем ситуация лишь усугубится, и только весна сможет внести свои коррективы. Все это наглядно демонстрирует некомпетентность губернатора Беглова и его команды.