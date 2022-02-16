Авторы итальянского издания Il Giornale рассказали, какую пользу мёд представляет для организма человека.

Так, авторы статьи отметили, что мёд имеет множество противовоспалительных и антибактериальных свойств. Регулярное употребление мёда помогает укрепить свой иммунитет, кроме того, это оказывает благотворное влияние на нервную систему. Однако злоупотреблять мёдом нельзя. Достаточно употреблять лишь одну чайную ложку в день.

Кроме того, мёд можно использовать вместо сахара в чае, однако нельзя добавлять его в кипяток, так как это разрушает все полезные свойства продукта.

Помимо этого, мёд помогает восполнить недостаток энергии и активизирует функции мозга. Также мёд сохраняет уровень холестерина в норме, снижает уровень стресса и препятствует старению. Но все эти полезные свойства относятся только к натуральному мёду.

Недавно специалисты рассказали, что регулярное употребление зелёного чая помогает снизить риск инсульта. Выпивая всего лишь полчашки этого напитка в день, можно уменьшить риск развития гипертонии на 46%.