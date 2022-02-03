Согласно тендеру, опубликованному министерством обороны Бангладеш, армия этой страны намерена приобрести 2000 автоматов АК-15 калибра 7,62 мм производства российской компании «Калашников» в качестве следующего поколения основного стрелкового вооружения. Об этом сообщает веб-сайт Army Recognition. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Согласно текущей информации из открытых источников, на вооружении бангладешской армии в настоящее время находятся довольно устаревшие китайские автоматические винтовки BD-08 калибра 7,62 мм (один из вариантов советского АК-47), производимые по лицензии в Бангладеш, карабины того же калибра «Тип 56» и Zastava M59/66 (соответственно, китайский и югославский аналоги советского СКС), а также некоторое число американских карабинов М4 калибра 5,56 мм.

Согласно информации, опубликованной в Twitter-аккаунте Defense Technology of Bangladesh (DTB), российский АК-15 может стать основным автоматом следующего поколения, которым будут оснащаться вооруженные силы Бангладеш. По этой причине можно предположить, что за объявленным тендером Минобороны Бангладеш в ближайшее время последуют закупки дополнительных партий этого типа оружия, чтобы продолжить процесс перевооружения армии.

АК-15 – это последняя версия модели автомата АК-12 под патрон 7,62×39 мм (вместо 5,45×39 мм), выпускаемый российским производителем огнестрельного оружия – концерном «Калашников». Автомат разработан считается личным стрелковым оружием нового поколения, обеспечивающим улучшенные боевые характеристики, универсальность и точность стрельбы.

Внутренний механизм АК-15 в целом сохраняет оригинальную конструкцию традиционного автомата Калашникова. Несколько изменений были внесены в газовую трубку, цевье, нишу магазина. АК-15 также имеет новый ствол и более современный дизайн – с установленной на верхней части ствольной коробки планкой Пикатинни и складным прикладом с регулируемой длиной.

Оружие имеет длину от 880 до 940 мм, 690 мм со сложенным прикладом. Вес аналогичен АК-12 и составляет около 3,5 кг (без магазина). В АК-15 используется стандартный магазин на 30 патронов, совместимый с магазинами той же емкости на АК-103 и АКМ, а также предусмотрены варианты боепитания с коробчатыми магазинами на 40 патронов и барабанными магазинами на 75 патронов от ручного пулемета РПК.

В настоящее время автоматы АК-15 вместе с АК-12 по установленному графику поставляются в российскую армию, которая в общей сложности заказала их около 150 000 штук.