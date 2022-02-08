читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Непопулярные решения и непродуманная внутренняя политика Смольного привели к падению рейтинга губернатора Петербурга Александра Беглова. Как сообщает политтехнолог Вадим Полежаев, сейчас этот показательно находится на отметке 16%.

Соответствующую информацию он разместил в своем Telegram-канале. Такое понижение эксперт назвал рекордным и указал, что нынешнего градоначальника поддерживают лишь сотрудники администрации и других бюджетных учреждений.

«Фактически за градоначальника готовы проголосовать только сотрудники администраций, бюджетники (12%) и 4% старшего поколения. Рейтинг рухнул с 32% ноября 2021 до 16% 1 февраля на фоне мусорного и «снежного» кризиса», – объяснил Полежаев.

Основная причина кроется в многочисленных коммунальных проблемах, вскрывшихся с началом отопительного сезона. Еще в октябре Беглов заявил о полной готовности Петербурга к зиме, но уже через месяц стало ясно, что это не так. Коммунальщики Смольного оказались не готовы к обильным осадкам и до сих пор не могут очистить город от снега. При этом комитет по благоустройству под руководством Василия Пониделко оправдывается недостаточным финансированием.

С 1 января 2022 года в Северной столице реализуется «мусорная реформа». Чиновники провалили подготовку к ней, из-за чего сбился режим вывоза отходов. Это привело к появлению во дворах стихийных свалок и размножению вредителей.

На этом фоне снизилось количество людей старшего поколения, готовых на предстоящих выборах отдать свой голос за Беглова. Нынешнего главу Смольного поддерживают лишь 4% избирателей из этой возрастной категории.

«Падение рейтинга до 16% свидетельствует о том, что с Бегловым не хотят иметь дел и представители так называемого «ядерного» электората – женщины от 40 до 65 и мужчины старше 50 лет», – подчеркнул политтехнолог.

Вам может понравиться

На Украине назвали низкой вероятность военного вторжения России

Официальные лица в Киеве, несмотря на нагнетания ситуации со стороны США и НАТО, оценивают вероятность военного конфликта с Россией, как низкую. Об этом заявил министр обороны страны Алексей Резников.  По

Политолог Рейган: главная угроза для США не Россия, а Китай

Третья мировая война длится уже несколько десятилетий, и США в ней терпит одно поражение за другим. Прежде всего, потому что считает врагами не тех, кого следовало бы. Такое мнение высказал

В США пообещали “положить конец” газопроводу “Северный поток – 2”

В случае, если Россия вторгнется на Украину, США готовы принять все необходимые меры, чтобы газопровода “Северный поток – 2” больше не существовало. Об этом во время пресс-конференции заявил глава Белого
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 8 февраля – небольшой снег, до -1 °C | город Мытищи: погода, 8 февраля – пасмурно, до 0 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 8 февраля – снег, до -3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 8 февраля – облачно с прояснениями, до -7 °C | Королев: погода, 8 февраля – пасмурно, до 2 °C | Подольск: погода, 8 февраля – облачно с прояснениями, до 0 °C | Армавир: погода, 8 февраля – пасмурно, до 4 °C |