Непопулярные решения и непродуманная внутренняя политика Смольного привели к падению рейтинга губернатора Петербурга Александра Беглова. Как сообщает политтехнолог Вадим Полежаев, сейчас этот показательно находится на отметке 16%.

Соответствующую информацию он разместил в своем Telegram-канале. Такое понижение эксперт назвал рекордным и указал, что нынешнего градоначальника поддерживают лишь сотрудники администрации и других бюджетных учреждений.

«Фактически за градоначальника готовы проголосовать только сотрудники администраций, бюджетники (12%) и 4% старшего поколения. Рейтинг рухнул с 32% ноября 2021 до 16% 1 февраля на фоне мусорного и «снежного» кризиса», – объяснил Полежаев.

Основная причина кроется в многочисленных коммунальных проблемах, вскрывшихся с началом отопительного сезона. Еще в октябре Беглов заявил о полной готовности Петербурга к зиме, но уже через месяц стало ясно, что это не так. Коммунальщики Смольного оказались не готовы к обильным осадкам и до сих пор не могут очистить город от снега. При этом комитет по благоустройству под руководством Василия Пониделко оправдывается недостаточным финансированием.

С 1 января 2022 года в Северной столице реализуется «мусорная реформа». Чиновники провалили подготовку к ней, из-за чего сбился режим вывоза отходов. Это привело к появлению во дворах стихийных свалок и размножению вредителей.

На этом фоне снизилось количество людей старшего поколения, готовых на предстоящих выборах отдать свой голос за Беглова. Нынешнего главу Смольного поддерживают лишь 4% избирателей из этой возрастной категории.

«Падение рейтинга до 16% свидетельствует о том, что с Бегловым не хотят иметь дел и представители так называемого «ядерного» электората – женщины от 40 до 65 и мужчины старше 50 лет», – подчеркнул политтехнолог.