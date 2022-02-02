Научный руководитель Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии, академик РАН Виктор Тутельян рассказал о диете при коронавирусе. Его слова передаёт издание «Известия».

Согласно заявлению специалиста, при заболевании COVID-19 требуется укрепить иммунитет. Помочь этому могут продукты с большим содержанием витаминов и полезных веществ.

В частности, это фрукты и овощи, однако эксперт отмечает, что обычно люди не едят их много. Требуется ежедневно съедать как минимум 400 грамм свежих овощей и фруктов, а лучше 500-600 грамм.

Кроме того, при заражении коронавирусом может пострадать ЖКТ, поэтому требуется упростить ему работу. Это можно сделать за счёт пищи, которая была подвергнута ферментации. Это молочнокислые продукты и квашеная капуста.

Также для усиления иммунитета требуется и отказаться от некоторых продуктов. Это сладости, острое и солёное, колбасные изделия и консервированные овощи.

Ранее специалисты рассказали, какие лекарства нужно иметь дома, чтобы лечить коронавирус. Как отмечается, при лёгкой форме коронавируса симптомы болезни схожи с простудой.