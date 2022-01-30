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Специалисты из Германии рассказали, какие средства необходимо иметь дома для лечения коронавируса.

Как сообщили специалисты Института Роберта Коха, штамм коронавируса омикрон может вызвать заболевание инфекцией в лёгкой форме. Поэтому весьма частыми симптомами являются признаки, характерные для простуды – кашель, лихорадка, заложенность носа. Помимо этого, омикрон может вызвать головные боли, потерю аппетита, тошноту или диарею.

Во многих случаях инфекцию отправляют лечить дома. В этом случае необходимо держать дома запас некоторых средств. В частности, речь идёт о клиническом термометре и запасе носовых платков. Среди лекарств нужно иметь жаропонижающие, обезболивающие, назальные спреи. Кроме того, при болях в горле и кашле рекомендуется иметь средства от кашля, а также чай или леденцы из шалфея.

Ранее специалисты назвали четыре симптома заболевания омикрон-штаммом коронавируса. Как отмечается, их можно перепутать с обычной простудой.

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