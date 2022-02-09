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Соединенным Штатам впервые приходится иметь дело сразу с двумя крупными ядерными противниками – Китаем и Россией, для чего следует модернизировать всю свою «ядерную триаду», заявил 7 февраля генерал Стосс из Стратегического командования США (STRATCOM). Об этом сообщает Air Force Magazine (AFM). Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Генерал-майор ВВС Фердинанд Б. Стосс, директор по планам и политике STRATCOM, выступил с предупреждением на виртуальном форуме по ядерному сдерживанию с участием представителей отрасли, ученых и других лиц. Стосс нарисовал картину стратегической обстановки, которая во многом выходит за рамки той, с которой США столкнулись во время холодной войны.

На протяжении десятилетий, отметил Стосс, США были вовлечены в конфликты, в которых они могли в основном контролировать уровень военной угрозы. Однако теперь все изменилось.

«Сегодня и Россия, и Китай имеют возможность в одностороннем порядке эскалировать напряженность на любом уровне, в любой области, в любом географическом месте… и сделать это в любое время по своему выбору», – сказал Стосс.

По его словам, Россия представляет собой большую краткосрочную угрозу, поскольку она разрабатывает «новое оружие» с потрясающей разрушительной способностью: «всё, от своих… гиперзвуковых противокорабельных ракет до крылатых ракет межконтинентальной дальности Skyfall с ядерной установкой», – пояснил Стосс.

Тем временем Китай наращивает свои собственные возможности со стремительностью, которую Стосс назвал «захватывающей дух», повторив недавние слова своего начальника, командующего STRATCOM адмирала Чарльза А. Ричарда. В последнем отчете Пентагона о военной мощи Китая сказано, что к 2030 году КНР может обладать 1000 ядерными боеголовками.

Пентагон, со своей стороны, пытается осуществлять разработку множества новых программ, включая средства наземного стратегического сдерживания, оружие дальнего действия, бомбардировщик B-21, подводную лодку класса «Колумбия» и новую сеть управления, контроля и связи в сфере ядерных вооружений (NC3).

По словам Стосса, необходимость одновременной модернизации стольких различных средств – это то, что США навлекли на себя сами, своевременно не обновляя свой ядерно-оружейный комплекс.

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