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Продолжающийся в Петербурге снежный коллапс продемонстрировал вопиющую некомпетентность Смольного в содержании городского хозяйства. Однако вместо решения реальных проблем – устранения наледи и расчистки снега – чиновники занимаются рисовкой красивых отчетов в соцсетях.

На эту проблему обратила внимание адвокат Ирина Баханович. По ее словам, таким образом городские власти отреагировали на участившуюся критику со стороны известных в городе людей.

«В городе с каждым днем становится все хуже. Передвигаться просто опасно. Высказались все, кто только можно: и деятели искусства, и уважаемые люди, ветераны, блокадники. Но я не знаю, когда дойдет до нашего руководства, что нужно не просто отчеты какие-то в социальных сетях и на сайтах правительства писать, а действительно приступить к работе, к исполнению обязанностей», – подчеркнула общественница.

На фоне критической ситуации в администрации Беглова вынуждены были признать нехватку снегоуборочной техники. На что эксперт призвала Смольный не дожидаться летних тендеров, а уже сегодня запросить помощь у федеральных властей.

«Не хватает денег? Тогда попросите у федерального центра. Закупите технику. Не обязательно ждать летнего сезона, чтобы производить эти закупки, это можно сделать сейчас, уже сейчас нужно исправлять эту ситуацию!».

Ранее ленинградские блокадники призвали губернатора Беглова уйти в отставку по причине хронической неспособности навести порядок в заснеженном городе.

 

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