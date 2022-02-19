В 44-дневной войне в Карабахе ударные беспилотники продемонстрировали свою высокую эффективность. В гипотетическом вооруженном столкновении России и Украины они также могут полностью изменить баланс сил, считает американский военный эксперт Роберт Фарли.

В своей публикации в издании «1945» он напомнил, что азербайджанские БПЛА Bayraktar TB2 легко обнаруживали оборонительные порядки Армении и вносили в них сумятицу, нанося мощные удары. Киев вполне может задействовать этот опыт в противостоянии с РФ.

Автор также отметил, что совершенно неожиданно в центре кризиса в Причерноморском регионе может оказаться Турция. Она как минимум на словах продолжает дружить с Москвой, однако заключает контракты на поставку оружия Украине, что ставит ее в несколько странное положение.