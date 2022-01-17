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17 января Александр Беглов  заявил о возможных ограничительных мерах из-за распространения штампа коронавируса «Омикрон» и осложнения эпидситуации. Петербуржцы считают, что таким образом чиновники хотят отвлечь жителей города от коммунальных проблем.

Смольный говорит о рекордном росте числа заболевших. Александр Беглов сообщил, что сейчас готовятся новые массовые ограничения для петербуржцев.

– Дал поручение правительству Петербурга прорабатывать варианты действий на случай взрывного роста заболеваемости, включая сокращение социальной активности и зон, где невозможно проконтролировать передачу вируса. Понадобятся или нет более строгие меры, зависит прежде всего от соблюдения действующих ограничений, – рассказал Беглов.

Губернатор предупредил жителей Санкт-Петербурга о «вертикальном подъеме заболеваемости». Кстати недавно, политолог Павел Смоляк подловил чиновников в публикации ложной статистики. Профильные ведомства не договорились между собой и в течение трех дней огласили противоречивые данные Это говорит об отсутствии реального мониторинга и точного числа заболевших. В итоге власти «рисуют» цифру так, как им выгодно.

Смольный не просто так пытается перенаправить внимание петербуржцев. Все больше жителей города, в том числе аналитиков и политологов, говорят о скорой отставке Александра Беглова. После выхода клипа Сергея Шнурова «Пока так» о мусорном и снежном коллапсе в Санкт-Петербурге критика в адрес Смольного достигла пика, о проблеме узнали на федеральном уровне.

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