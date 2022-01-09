Казахские силовики, продолжающие зачистку Алма-Аты, попали в засаду, организованную не желающими сдаваться боевиками. Это привело к ожесточенной перестрелке. Кроме того, местные жители рассказали сразу о двух мощных взрывах в центральном районе города, передает портал Avia.Pro.

МВД Казахстана и представители ОДКБ это сообщение не комментируют. Однако информация о засаде вполне может оказаться достоверной, так как террористы призвали своих сторонников не сдаваться властям и бороться против прибывших в страну миротворческих сил.

По предварительной информации, нападение произошло неподалеку от жилого комплекса «Орион». Остатки боевиков как раз сконцентрированы в центре мегаполиса, поэтому они вполне могли организовать засаду. Кроме того, в том же районе находятся и российские военные, осуществляющие охрану здания КНБ и телевизионного центра.