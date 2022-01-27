Российские вооруженные силы за последнее десятилетие значительно продвинулись вперед, усовершенствовав вооружения, боевую технику, организацию командования и управления войсками и подготовку личного состава. Об этом пишет Washington Post. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Когда в 2008 году российские войска вошли в соседнюю Грузию, они несли с собой багаж устаревших вооруженных сил советской эпохи: ненадежные средства связи, старая военная техника и плохая координация. Они случайно даже сбили собственные самолеты.

Спустя почти полтора десятилетия, когда Кремль рассматривает возможность открытого вторжения в соседнюю Украину, российские вооруженные силы значительно продвинулись вперед, и президент России Владимир Путин продемонстрировал готовность использовать их, чтобы добиться своего в мировых делах.

«Хотя мы можем видеть, что экономика России находится в стагнации, ее военная мощь не только не снижается, но и увеличивается. Нет никаких свидетельств того, что Россия станет меньшей военной угрозой в будущем», – сказал Майкл Кофман, военный аналитик CNA.

Нигде это так не ощутимо, как в Украине. Если материализуется худший из сценариев, Киев вскоре может столкнуться со всей мощью российских вооруженных сил, которые заметно укрепились за восемь лет после присоединения Крыма. По мнению военных аналитиков, сегодня российские силы закалены недавним боевым опытом в Сирии, оснащены модернизированной военной техникой, обладают улучшенной координацией и управлением, а также более совершенными способностями поражать цели с воздуха и издалека.

Украина также осуществила собственные крупные военные усовершенствования. Соединенные Штаты с 2014 года выделили Киеву военную помощь на сумму около 2,75 миллиарда долларов, а также помогли Украине реформировать оборонный сектор и обучить украинских военных. Но, несмотря на эти успехи, военные аналитики говорят, что украинские силы имеют серьезные пробелы и будут разбиты, если Россия решит начать полномасштабное наступление.

Почти по всем показателям – истребителям, танкам, ракетам, численности войск – Украина уступает. Отсутствие у неё современной системы ПВО означает, что первоначальная воздушная и ракетная кампания Москвы способна моментально уничтожить большую часть украинской военной мощи и инфраструктуры.

Генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес, бывший командующий армией США в Европе, отметил, что в целом российские силы выглядят более профессиональными. В 2019 году в России был принят закон запрещающий военнослужащим пользоваться смартфонами и размещать сообщения в социальных сетях.

«В 2008 и 2014 годах мы могли отслеживать почти каждое российское подразделение, потому что какой-нибудь молодой сержант отправлял своей девушке фото и говорил: «Вот мы пересекаем границу». Сейчас такую ​​недисциплинированность я вижу крайне редко», — сказал Ходжес.

В российских вооруженных силах по-прежнему остается значительная часть призывников (около 30 процентов) помимо профессиональных контрактников. Михайлов, аналитик Conflict Intelligence Team, сказал, что российское правительство с осторожностью относится к отправке призывников в бой из-за возможного общественного протеста.

Россия также реорганизовала структуру своих вооруженных сил, чтобы обеспечить возможности вести гораздо более масштабную наземную войну. В результате возродились соединения типа 8-й гвардейской общевойсковой армии со штабом в Новочеркасске – в часе езды от границы с Украиной. 8-я гвардейская армия помогла переломить ход событий в Сталинградской битве в 1942-43 годах, оттесняла нацистов через Украину и Польшу и штурмовала Берлин в последние дни Второй мировой войны, а в годы холодной войны стояла напротив войск НАТО.

Это формирование ликвидировали в конце 1990-х, а в 2017 году Путин вернул его. Такое возрождение стало своеобразной символикой Кремля. Россия также возродила еще одно подразделение, прославившееся во время Второй мировой войны, – 1-ю гвардейскую танковую армию. Престижное подмосковное соединение получило лучшее из новой боевой техники и поддерживает высокий уровень готовности, а в последние месяцы перебрасывает свои части ближе к Украине.

Логистика текущего массового наращивания уже демонстрирует некоторые из новых навыков Москвы. «У них ранее совершенно не было возможности мобилизовать войска из Восточного и Центрального военных округов и направить их по всей стране на позиции в Беларуси и на границе. Теперь Россия отрепетировала такую возможность», – заявил Фред Каган, директор Проекта «Критические угрозы».

Скотт Бостон, военный аналитик Rand Corp., отметил, что российские вооруженные силы традиционно представляют собой прежде всего сухопутную армию, насыщенную артиллерией и способную к сложной логистике с опорой на железные дороги. Но с учетом вмешательства в Сирию Москва постаралась усовершенствовать свои ракетные и авиаударные возможности. В Сирии она также проверила свою способность координировать авиаудары с наземными наступательными действиями.

В конце 2014 года в Москве был создан централизованный оперативный штаб под названием Национальный центр управления обороной, которому поручено координировать силы и средства в сложных боевых действиях. Такая координация стала предметом многих военных учений. По словам Бостона, опыт использования дронов и радиоэлектронной борьбы переносится также на тактический уровень, с внедрением этих навыков в российские подразделения.