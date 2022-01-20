Главный внештатный оториноларинголог Мосгорздрава Андрей Крюков сообщил, что нужно делать при обнаружении признаков заболевания омикрон-штаммом COVID-19. Его слова передаёт издание «Аргументы и факты».

Согласно заявлению специалиста, омикрон-штамм является более заразным, однако он редко требует госпитализации. Болезнь, как правило, протекает в лёгкой форме. Врач указал, что по Москве этот штамм уже распространяется.

При обнаружении симптомов болезни затягивать с лечением не стоит. При заболевании омикрон-штаммом проявляются те же признаки, что и при простуде – боль и першение в горле, а также заложенность носа. Лечить эти симптомы требуется обычными методами – применять антисептические растворы для полоскания горла, таблетки или спреи с анестетиком. Для избавления от насморка врач рекомендует спреи с солевым раствором или сосудосуживающие капли.

Также специалист предупредил, что назначать себе самостоятельно антибиотики нельзя – только по назначению врача.

Ранее Минздрав Саратовской области рассказал, как лечиться от омикрон-штамма коронавируса на дому. При этом было отмечено, что вакцинация является лучшим способом защиты от заражения.