Специалисты из Великобритании рассказали о четырёх «скрытых» симптомах заболевания омикрон-штаммом коронавируса.

Как отметили специалисты, заметив эти симптомы, люди могут даже не подумать о коронавирусе, решив, что заболели другой болезнью или просто простыли. Так, одним из основных симптомов заболевания штаммом коронавируса омикрон является сильная физическая усталость. Она может возникнуть из-за сильной нагрузки, как физической, так и умственной.

Кроме того, на омикрон укажет боль в мышцах, а также потеря аппетита. Различные боли в животе, тошнота, рвота или диарея также являются симптомом заболевания омикрон-штаммом коронавируса.

Медики отметили, что при лечении коронавируса важно не заниматься самолечением, а обратиться к специалистам. Также необходимо соблюдать здоровую диету и пить больше жидкости.

Недавно специалисты рассказали о ещё одном симптоме омикрон-штамма коронавирусе, который сохраняется долгое время. Речь идёт о сильных мышечных болях в области спины.