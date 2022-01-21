Невролог из Великобритании Мохан Секерам назвал признаки головной боли, при которых нужно как можно скорее пойти к специалистам.

Как отмечается, если у человека продолжительное время болит голова, то это может быть последствием неправильного образа жизни. К примеру, человек может вести ночной образ жизни, пить слишком много кофе, работать посменно и так далее. Кроме этого, головные боли могут являться последствием пережитого стресса или нарушений сна.

Специалист перечислил несколько признаков, требующих немедленного обращения врачу. Так, обратиться к специалистам нужно в том случае, если при головной боли двоится в глазах или появляется нечёткость. К врачу стоит пойти, если вместе с болью возникает рвота, если боль не даёт нормально спать, а также если повышается температура или возникает ригидность шеи. Также причиной для обращения к медикам станет ситуация, при которой обезболивающие не помогает избавиться от болей.

Недавно специалисты сообщили, какую опасность может представлять злоупотребление кофе. Под злоупотреблением подразумевается минимум шесть чашек кофе в день.