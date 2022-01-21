читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Невролог из Великобритании Мохан Секерам назвал признаки головной боли, при которых нужно как можно скорее пойти к специалистам.

Как отмечается, если у человека продолжительное время болит голова, то это может быть последствием неправильного образа жизни. К примеру, человек может вести ночной образ жизни, пить слишком много кофе, работать посменно и так далее. Кроме этого, головные боли могут являться последствием пережитого стресса или нарушений сна.

Специалист перечислил несколько признаков, требующих немедленного обращения врачу. Так, обратиться к специалистам нужно в том случае, если при головной боли двоится в глазах или появляется нечёткость. К врачу стоит пойти, если вместе с болью возникает рвота, если боль не даёт нормально спать, а также если повышается температура или возникает ригидность шеи. Также причиной для обращения к медикам станет ситуация, при которой обезболивающие не помогает избавиться от болей.

Недавно специалисты сообщили, какую опасность может представлять злоупотребление кофе. Под злоупотреблением подразумевается минимум шесть чашек кофе в день.

Вам может понравиться

Из-за омикрона Белый дом начнет бесплатно раздавать маски высокой надежности

Президент Соединенных штатов Джо Байден в среду объявит о решении бесплатно раздать нуждающимся сотни миллионов масок из-за роста случаев заболевания омикрон-штаммом коронавируса в стране. К таким действиям подтолкнуло растущее давление

Врачи рассказали о невидимых признаках “немого инсульта”

Американские специалисты назвали несколько симптомов, которые помогут заметить, что у человека произошёл инсульт. Речь идёт о случаях «немого» инсульта. Он может возникнуть тогда, когда в мозгу человека происходит закупорка кровеносных
  • Анна
  • 21.01.2022
  • читать 1 минуту

Генетик Прусс рассказал о том, что омикрон-штамм не стремится проникнуть в легкие

Ученый-генетик Дмитрий Прусс из Солт-Лейк-Сити рассказал о том, что омикрон-штамм в отличие от дельта-штамма не стремится попасть в легкие, однако поражает средние дыхательные пути. По словам генетика, подобное поведение коронавируса
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 21 января – облачно с прояснениями, до -4 °C | город Мытищи: погода, 21 января – небольшой снег, до -4 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 21 января – облачно с прояснениями, до -5 °C | Южно-Сахалинск: погода, 21 января – облачно с прояснениями, до -6 °C | Королев: погода, 21 января – снег, до -2 °C | Подольск: погода, 21 января – небольшой снег, до -5 °C | Армавир: погода, 21 января – облачно с прояснениями, до 0 °C |