Центральный военный округ на протяжении всего 2022 года будет получать современные и модернизированные виды вооружения и техники. Всего планируется принять на вооружение до 1300 единиц, заявил командующий войсками ЦВО Александр Лапин.

Точно известно, что в текущем году округ получит 17 боевых самолетов и винтокрылых машин, два дивизионных оперативно-тактических ракетных комплекса «Искандер». Также внимание будет уделяться модернизации действующей системы противовоздушной обороны.

Так, в радиотехнические полки, которые базируются в Сибири и Поволжье, планируется передать мобильные РЛС «Оборона», «Подлет-М» и Каста 2-2». Известно и о передаче в ЦВО нового минного заградителя «Земледелие», который обладает большими возможностями и пользуется большим спросом как в РФ, так и за рубежом.