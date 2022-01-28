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Военный публицист Владислав Шурыгин уверен, что Москва заранее знала ответ на требования по гарантиям безопасности. Она выдвигала их скорее для истории и для того, чтобы на самом высоком уровне зафиксировать свое стремление избежать серьезных военных конфликтов.

НАТО и США отреагировали на этот ультиматум перемещениями войск к российским границам и усилением военного присутствия в странах Восточной Европы, что было вполне ожидаемо. Также они накачали оружием Украину, создавая иллюзию ее готовности к любым сценариям развития событий. Киев стал своеобразной ловушкой для РФ, которая должна спровоцировать мощный кризис из-за возможных военных потерь и «адских санкций Запада».

Россия «поставила на карту все» и получила ответ в том же духе. Сейчас пришло время вскрывать карты и определять победителя. В распоряжении РФ имеются инструменты для военно-технического ответа и она должна задействовать их как можно скорее. Это могут быть размещение ядерного вооружения в Латинской Америке или признание независимости самопровозглашенных республик Донбасса, появление новых российских баз за рубежом или любые другие действия. Если их не предпринимать, то США и НАТО уловят «слабость Москвы» и тогда ее будут ожидать гораздо большие проблемы.

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