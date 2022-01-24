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Если назначенная на ближайшее время встреча «нормандской четверки» не обеспечит каких-то прорывных решений, жителям Донбасса придется готовиться к тяжелой войне. На ее приближение указывает целый ряд как косвенных, так и прямых признаков, заявил американский военкор Патрик Ланкастер.

Он пояснил, что Соединенные Штаты не напрасно объявили об эвакуации своей дипломатической миссии на Украине, а также предупредили граждан США о нежелательности оставаться в этой стране или ехать туда в ближайшее время.

На определенные мысли наводит и накачивание Украины оружием. Соединенные Штаты уже перебросили в Киев около 80 тонн своих вооружений, активность в этом деле также проявляет Лондон, которому не терпится развязать войну.

Заявления президента США Джо Байдена об «адских санкциях» и «катастрофе» для России в случае «нападения» на Украину также указывают на подготовку к боевым действиям, эпицентром которых должен стать именно Донбасс.

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