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В Турции младенец, которого считали мёртвым, пришёл в себя, когда его уже везли на кладбище. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Как сообщается, у 32-летней Мелек Серти и 34-летнего Хасана родился ребёнок, но он был недоношенным. Врачи сообщили родителям, что младенец не выжил и выдали им свидетельство о смерти.

Мужчина собирался похоронить ребёнка на кладбище. Но в пути к месту погребения мальчик неожиданно начал плакать. Отец тут же развернулся и поехал в больницу. В настоящее время врачи пытаются сохранить ребёнку жизнь.

Отмечается, что этим случаем заинтересовалась полиция, которая определит, допустили ли врачи халатность. Планируют ли родители подать в суд на медиков, на данный момент неизвестно.

Ранее мы сообщали, что в Великобритании королевский гвардеец прошагал по ребёнку, который не успел уйти с его пути. После инцидента гвардеец продолжил марш.

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