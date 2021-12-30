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В Лондоне один из гвардейцев королевской гвардии промаршировал по ребёнку во время дежурства. Инцидент попал на видеозапись, которую опубликовал Telegram-канал Shot.

По имеющейся информации, гвардейцы совершали дежурный марш у Лондонского Тауэра. Они шли мимо туристов, и в какой-то момент у них на пути появился ребёнок. Один из солдат крикнул ему отойти с дороги, однако ребёнок не успел вовремя среагировать. Гвардеец в итоге попросту сбил его с ног и практически прошёлся по нему, не меняя своего пути. После инцидента он спокойно продолжил маршировать.

Представитель армии заявил, что о своём предупреждении гвардейцы предупредили. Кроме того, после произошедшего гвардеец вернулся и проверил состояние ребёнка, чтобы убедиться, что с ним всё в порядке.

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  • 28.12.2021
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