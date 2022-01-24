читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В издании «Газета.ру» появились ранее неизвестные документы частей вермахта, которые зимой 1941 года пытались захватить Москву. Эти бумаги были обнаружены в Центральном архиве Минобороны РФ.

В основном речь в документах идет о сложностях военного быта, с которыми столкнулись захватчики. Так, дивизионный врач 3-й мотопехотной дивизии написал в своем меморандуме, что каждый день как минимум 10 процентов военнослужащих страдали от обморожения. Причем в подавляющем большинстве случаев низкая температура оказывала воздействие на ноги. Врач порекомендовал любой ценой приобретать русские валенки, способны обеспечить защиту от обморожения.

Сотрудник Германского исторического института Маттиас Уль рассказал, что обморожение было серьезной проблемой, но не оно стало причиной поражения немцев под Москвой. Вермахт недооценил возможности Красной Армии, которая сперва оказала ожесточенное сопротивление и не дала захватить столицу СССР, а затем погнала врага до самого Берлина.

Вам может понравиться

Политолог Абзалов: Учения “Союзная решимость-2022” станут аргументом РФ на переговорах с НАТО

Учения «Союзная решимость-2022», которые пройдут в феврале на территории Беларуси, продемонстрируют Североатлантическому альянсу способность армий РФ и РБ мгновенно объединяться против общей угрозы. Не исключено, что эти маневры станут весомым

Первый ответный удар России по Украине будет нанесен 170 ракетами с трех направлений

Сразу 170 крылатых ракет обрушится на Украину, если она рискнет начать наступление на Донбассе или нападет на Крым, пишет издание Avia.Pro. Это будет масштабный удар, нанесенный для принуждения Киева к

В Польше ограбили и убили украинку, которая приехала на заработки

В Польше обнаружили убитой гражданку Украины, которая приехала в страну на заработки. Об этом рассказали польские СМИ. Согласно имеющейся информации, жительницу Житомирской области убили поздним вечером, когда она шла на
  • Анна
  • 23.01.2022
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 24 января – облачно с прояснениями, до -0 °C | город Мытищи: погода, 24 января – пасмурно, до -10 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 24 января – небольшая облачность, до -11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 24 января – переменная облачность, до -10 °C | Королев: погода, 24 января – небольшой снег, до -2 °C | Подольск: погода, 24 января – пасмурно, до -10 °C | Армавир: погода, 24 января – небольшой снег, до 2 °C |