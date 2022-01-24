В издании «Газета.ру» появились ранее неизвестные документы частей вермахта, которые зимой 1941 года пытались захватить Москву. Эти бумаги были обнаружены в Центральном архиве Минобороны РФ.

В основном речь в документах идет о сложностях военного быта, с которыми столкнулись захватчики. Так, дивизионный врач 3-й мотопехотной дивизии написал в своем меморандуме, что каждый день как минимум 10 процентов военнослужащих страдали от обморожения. Причем в подавляющем большинстве случаев низкая температура оказывала воздействие на ноги. Врач порекомендовал любой ценой приобретать русские валенки, способны обеспечить защиту от обморожения.

Сотрудник Германского исторического института Маттиас Уль рассказал, что обморожение было серьезной проблемой, но не оно стало причиной поражения немцев под Москвой. Вермахт недооценил возможности Красной Армии, которая сперва оказала ожесточенное сопротивление и не дала захватить столицу СССР, а затем погнала врага до самого Берлина.