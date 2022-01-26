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Смольный заявил, что губернатор Александр Беглов воспринимает провал снегоуборочной и мусорной кампании как “личное горе”.

Однако в прессе градоначальник предпочитает сваливать вину на других. За два месяца глава города так и не смог решить возникшие проблемы.

“Горе” губернатора тут же нашло отражение в социальных сетях и начинает набирать популярность. Петербуржцы сделали мемы с “грустным” Бегловым на фоне неубранных от снега улиц.

В Сети набирают популярность мемы с "грустным" Бегловым

Также горожане высмеяли недавнее заявление Беглова, в котором он сообщил о том, что почти во всех сферах жизнедеятельности Петербурга присутствует некий “полукриминал”, который “присосался” к бюджету.

Петербуржцев настолько возмущает происходящая в городе ситуация, что была организована петиция за отставку губернатора. В документе говорится о неспособности Беглова организовать управленческую работу Петербурга.

В Сети набирают популярность мемы с "грустным" Бегловым

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