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В Польше обнаружили убитой гражданку Украины, которая приехала в страну на заработки. Об этом рассказали польские СМИ.

Согласно имеющейся информации, жительницу Житомирской области убили поздним вечером, когда она шла на работу в ночную смену. По предварительным сведениям, к ней со спины подошёл незнакомый мужчина, который нанёс женщине удар по голове тяжёлым предметом. После этого злоумышленник ограбил женщину.

По словам дочери погибшей, тело женщины всю ночь пролежало на улице под дождём. Заметили прохожие тело только утром и сразу вызвали полицию. Хоронить женщину собираются на Украине. Сейчас дочь погибшей собирает деньги на транспортировку тела.

Польские правоохранительные органы занимаются расследованием инцидента.

Недавно мы сообщали, что в Подмосковье женщина убила собственную 10-месячную дочь. Её тело она зарыла в снегу в лесополосе.

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