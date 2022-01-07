В Подмосковье была задержана женщина, которую обвиняют в убийстве собственной дочери.

Как сообщается, инцидент произошёл 4 января. 35-летняя жительница деревни Гаврино отправилась днём на прогулку вместе со своей дочерью. Уточняется, что девочке не было даже и года – всего лишь 10 месяцев.

Женщина не возвращалась домой долгое время, и её родственники обеспокоились. Они сообщили о пропавшей женщине и девочке в полицию. К вечеру были организованы поиски, во время которых тело девочки было найдено в лесополосе, зарытым в снегу. Также была обнаружена и женщина, которую задержали.

Оказалось, что женщина решила убить дочь и задушила её. Затем она закопала тело в снег, пытаясь скрыть следы преступления. Свою вину подозреваемая признала, в скором времени ей будет предъявлено обвинение.

Недавно мы сообщали, что жителя Подмосковье обвинили в убийстве, которое было совершено 21 год назад. Как сообщается, в мае 2000 года житель Воскресенска зарезал своего собутыльника.