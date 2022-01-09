Ни одна страна на постсоветском пространстве не способна защитить себя без помощи России, поэтому Казахстану стоит задуматься о присоединении к Союзному государству, считает сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец.

Он заявил, что Казахстан мог бы присоединиться к Белоруссии и России, чтобы не сталкиваться с проблемами, которые чуть не привели к государственному перевороту. Также Чегринец отметил, что подобное вполне может произойти и в других бывших республиках Советского Союза.

Напомним, что ранее российский сенатор Франц Клинцевич допустил участие в подготовке массовых беспорядков в Казахстане бывшего руководства Комитета национальной безопасности. Он отметил, что либо КНБ делал вид, что не замечает «взращивания» террористов на территории страны, либо сам привлек экстремистов из других государств.